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Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

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13:41   15 Марта 2019
Россия

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр Александр Новак настаивает на проведении юридического анализа резолюции Европарламента, в которой предлагается остановить проект газопровода «Северный поток —2». Об этом сообщают РИА Новости.

Новак считает, что документ резолюции должен быть проанализирован юристами, после чего можно будет давать оценки ситуации. Министр подчеркнул, что вопрос с резолюцией очень тонкий, а потому важно понимать суть документов и формулировки в них.

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

«Я могу сказать, что в настоящий момент стройка идет, продолжается, и, на мой взгляд, она, поскольку носит все-таки коммерческий интерес и касается вопроса обеспечения Европы газом и энергобезопасностью, она должна быть реализована», — заявил Новак журналистам.

12 марта Европарламент провел заседание в Страсбурге, на котором депутаты проголосовали за резолюцию о политических отношениях ЕС и РФ. В документе содержатся предложения остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, по условиям резолюции предусматривается возможность расширения персональных санкций против России, ограничение доступа страны к финансам и технологиям, а также разрыв стратегического партнерства с Москвой. Документ в марте внесла на голосование латвийский парламентарий Сандра Калниете. Позже Германия и Франция предложили новую редакцию резолюции Европарламента, которая не блокирует проект российского газопровода.

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

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Автор: Александра Леснова
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