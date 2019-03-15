Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Восемь врачей в Замбии провели операцию по трансхиатальной эзофагэктомии. Это сложное вмешательство в поврежденный пищеводе. Такая операция в стране прошла впервые.

Люди с таким диагнозом не могут глотать, им приходится принимать пищу через трубку, которая вставлена в желудок.

Замбийские хирурги прооперировали пациента, который в течение трех лет не мог проглатывать еду. В его пищеводе образовался барьер, который не пускал жидкость и пищу в желудок.

Сейчас пациента остается в госпитале и быстро идет на поправку.