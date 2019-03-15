МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

Москва внимательно следит за развитием ситуации в Идлибе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поступает информация, что боевики террористической организации «Хейат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят инсценировку химатаки.

«Мы внимательно следим за ситуацией в идлибской зоне деэскалации», - сказала она в ходе брифинга.

Действующие там террористы продолжают совершать провокационные вылазки против правительственных войск. Захарова отметила, что за этот год произошло уже 460 таких инцидентов, жертвами стали свыше 30 человек, около 100 были ранены.

МИД обеспокоен сообщениями о том, что боевики запрещенной в РФ группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» при содействии «Белых касок» занимаются подготовкой инсценировок с применением отравляющих веществ, чтобы потом обвинить правительство в использовании химического оружия.