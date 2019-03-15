Правовым беспределом назвали ситуацию с делом Вышинского в МИД РФ

Киев прямо и злонамеренно нарушает международные обязательства Украины в сфере свободы СМИ, это правовой беспредел, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне украинский суд в очередной раз продлил содержание под стражей руководителя агентства «РИА Новости – Украина», журналиста Кирилла Вышинского. Он был арестован киевской полицией 15 мая 2018 года по нелепым и ложным обвинениям в государственной измене и другим уголовным статьям.

«В очередной раз подчеркиваем, что киевский режим прямо и злонамеренно нарушает действующие международные обязательства Украины в сфере свободы СМИ. Вновь призываем профильные международные структуры и НПО к наращиванию давления на украинские власти по этому вопросу», — заявила Мария Захарова.

Заседание по делу Вышинского начнется 26 марта в Подольском суде Киева. Журналисту уже вручили обвинительный акт, он ознакомился с материалами его уголовного дела. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия продолжит держать на контроле дело Кирилла Вышинского. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование позицией Украины и призвал освободить журналиста после очередного решения суда о продлении срока содержания под стражей.