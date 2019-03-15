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 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

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 Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
13:17   15 Марта 2019
Россия

Захарова назвала торжеством демократии результаты крымского референдума

Захарова назвала торжеством демократии результаты крымского референдума

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 15 марта, сообщила, что перемены, социальное и экономическое развитие, прочный мир на многонациональной крымской земле подтверждают абсолютную правоту жителей полуострова, которые пять лет назад сделали судьбоносный выбор.

«Для нас вопрос о Крыме решен навсегда», — сказала Захарова.

Захарова назвала торжеством демократии результаты крымского референдума

По ее словам, 18 марта 2014 года полуостров воссоединился с РФ. Страна решила вопрос принадлежности Крыма навсегда, поскольку воссоединение с РФ — результат свободного волеизъявления жителей полуострова на референдуме.

Официальный представитель МИД РФ назвала торжеством демократии результаты крымского референдума. Сейчас полуостровов находится в числе наиболее динамично развивающихся российских регионов. Крым восстанавливает сектора экономики и потенциал курортной сферы.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #захарова #крым #мид

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