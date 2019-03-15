Захарова назвала торжеством демократии результаты крымского референдума

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 15 марта, сообщила, что перемены, социальное и экономическое развитие, прочный мир на многонациональной крымской земле подтверждают абсолютную правоту жителей полуострова, которые пять лет назад сделали судьбоносный выбор.

«Для нас вопрос о Крыме решен навсегда», — сказала Захарова.

По ее словам, 18 марта 2014 года полуостров воссоединился с РФ. Страна решила вопрос принадлежности Крыма навсегда, поскольку воссоединение с РФ — результат свободного волеизъявления жителей полуострова на референдуме.

Официальный представитель МИД РФ назвала торжеством демократии результаты крымского референдума. Сейчас полуостровов находится в числе наиболее динамично развивающихся российских регионов. Крым восстанавливает сектора экономики и потенциал курортной сферы.

#Захарова: Крымчане убедились, что их право говорить на своем родном языке (русском, крымско-татарском, украинском) не просто продекларировано, а закреплено в Конституции и самое главное - реализуется на практике — МИД России ???????? (@MID_RF) 15 марта 2019 г.