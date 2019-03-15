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13:03   15 Марта 2019
Россия

Путин на встрече с членами бюро РСПП не давал оценок по делу Калви

Путин на встрече с членами бюро РСПП не давал оценок по делу Калви

Российский лидер Владимир Путин на закрытой встрече с представителями бизнеса, которая прошла накануне, упоминал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, однако не давал каких-то конкретных оценок.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Представители бизнеса и сам (президент РСПП Александр) Шохин, главным образом, задавали те вопросы, которые их интересовали. И Путин отвечал на эти вопросы», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что никто ничего конкретного по делу Baring Vostok не спрашивал. Он подчеркнул, что глава государства в ходе следствия не может давать оценки, и никогда это не делает. По словам Пескова, тема давления силовиков на бизнес в ходе встречи не обсуждалась.

На вопрос, обсуждался ли вопрос использования уголовных дел в решении коммерческих споров, Песков ответил, что этот вопрос упоминали на коллегии МВД.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #рспп #дело калви

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