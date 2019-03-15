МИД заявил, что россиян среди жертв теракта в Новой Зеландии нет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что жертв и пострадавших среди россиян в результате стрельбы в Новой Зеландии нет.

Она начала брифинг с сообщения о том, что российское внешнеполитическое ведомство шокировано злодеянием, которое совершили в мечетях в Новой Зеландии, в ходе которого погибли десятки человек.

МИД РФ выражает глубокую скорбь и поддержку народу Новой Зеландии, сказала Захарова. Она добавила, что дипломаты продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее в пятницу стало известно, что в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погибли 49 человек. Также известно, что правоохранителям удалось обезвредить несколько самодельных взрывных устройств в автомобилях, припаркованных рядом с мечетями.

В одной из мечетей огонь открыл австралиец Брентон Таррант, известный ультраправыми взглядами. Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой обнародовал 37-страничный манифест, назвав свой поступок терактом. Мужчина задержан.