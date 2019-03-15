ДРК попросила муку у Замбии

Губернатор провинции Катанга в Демократической Республике Конго (ДРК) Селестина Панде Капопо попросила президента Замбии Эдгара Лунгу наладить постоянные поставки муки. Она пояснила, что в ДРК мало кто занимается сельским хозяйством, большая часть населения занята добычей полезных ископаемых.

П о словам Капопо, Замбия для ДРК — ключевой партнер по поставкам муки. В республике для замбийских бизнесменов есть большая площадка для развития, отметила губернатор.

Капопо заявила об этом на встрече с губернатором провинции Лусака Боуманом Лусамбо, который приехал в ДРК с официальным визитом. Политик пообещал обсудить вопрос с президентом Замбии и добавил, что в стране есть несколько колледжей, где люди могут обучаться сельскому хозяйству.