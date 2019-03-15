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12:59   15 Марта 2019
Россия

Путин жестко отстаивает поддержку отечественной авиапромышленности

Путин жестко отстаивает поддержку отечественной авиапромышленности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда жестко и последовательно выступает за поддержку отечественной промышленности, в том числе и в сфере авиастроения. Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос журналиста о том, правильное ли решение принимают российские авиакомпании, покупая продукцию именно отечественного авиапрома.

Песков ответил, что это дело первоочередно должны рассматривать в кабинете министров, но президент поддерживает российское авиапроизводство.

«При этом Владимир Путин всегда обращает внимание и на то, что наши гражданские самолеты должны отвечать самым высоким международным требованиям безопасности», — заключил Дмитрий Песков.

Российская авиационная промышленность успешно функционирует не только в России. В конце февраля РФ возобновила совместную работу с Индией по истребителю пятого поколения с учетом наработок по модели самолета Су-57. Армия Индии нуждается в легких транспортных самолетах, а российская сторона готова не просто продать и локализовать проект, но и интегрировать в него индийских производителей-комплектаторов, чтобы судно будет соответствовало условиям местного рынка.

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Автор: Александра Леснова
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