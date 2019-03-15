Путин 15 марта встретится с губернатором Волгоградской области

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, 15 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, передает Федеральное агентство новостей.

«День внутренних встреч и совещаний», — сказал представитель Кремля.

Владимир Путин направил новозеландскому премьер-министру Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом, который унес жизни 49 человек. По его словам, Москва решительно осуждает теракт в городе Крайстчерч. Нападение на мирных граждан, которые собрались помолиться, потрясает жестокостью и цинизмом.

«Рассчитываю, что все, причастные к этому преступлению, понесут заслуженное наказание», — подчеркнул президент РФ.