Путин 15 марта встретится с губернатором Волгоградской области
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, 15 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, передает Федеральное агентство новостей.
«День внутренних встреч и совещаний», — сказал представитель Кремля.
Владимир Путин направил новозеландскому премьер-министру Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом, который унес жизни 49 человек. По его словам, Москва решительно осуждает теракт в городе Крайстчерч. Нападение на мирных граждан, которые собрались помолиться, потрясает жестокостью и цинизмом.
«Рассчитываю, что все, причастные к этому преступлению, понесут заслуженное наказание», — подчеркнул президент РФ.
Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии @jacindaardern в связи с терактом в городе Крайстчерч https://t.co/6ws7nFYq9X— Президент России (@KremlinRussia) 15 марта 2019 г.