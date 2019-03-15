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Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

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Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
12:52   15 Марта 2019
Весь мир

Путин 15 марта встретится с губернатором Волгоградской области

Путин 15 марта встретится с губернатором Волгоградской области

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, 15 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, передает Федеральное агентство новостей.

«День внутренних встреч и совещаний», — сказал представитель Кремля.

Путин 15 марта встретится с губернатором Волгоградской области

Владимир Путин направил новозеландскому премьер-министру Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом, который унес жизни 49 человек. По его словам, Москва решительно осуждает теракт в городе Крайстчерч. Нападение на мирных граждан, которые собрались помолиться, потрясает жестокостью и цинизмом.

«Рассчитываю, что все, причастные к этому преступлению, понесут заслуженное наказание», — подчеркнул президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #теракт #новая зеландия

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