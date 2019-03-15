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12:48   15 Марта 2019
Россия

Путин примет взвешенное решение перед подписанием «закона о фейках»

Путин примет взвешенное решение перед подписанием «закона о фейках»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации.

На вопрос корреспондента о том, не исключает ли президент РФ Владимир Путин, что по «закону о фейках» будут приниматься внесудебные решения прокуроров, Песков ответил, что этот момент прорабатывался экспертами. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

По его словам, соответствующие положения в законе имеют международные аналоги. Однако президент все взвесит, прежде чем подпишет закон.

Напомним, что соответствующий пакет законов Совфед одобрил в среду. Основным законом вводится запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации. Предполагается, что в случае обнаружения такой информации на сетевом ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом о СМИ, генпрокурор РФ или его заместители попросят Роскомнадзор ограничить доступ к нему.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #песков #политика #закон о фейках

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