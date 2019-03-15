Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

 Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

 Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
12:35   15 Марта 2019
Россия

Кремль проследит за ситуацией с передачей музея Рублева РПЦ

Кремль проследит за ситуацией с передачей музея Рублева РПЦ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за ситуацией с передачей Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева под руководство РПЦ.

Дмитрий Песков отметил, что из-за новизны темы в администрации президента еще не сформулировали позицию по этому поводу, но будут следить за ситуацией.

«Тема достаточно новая. Не сформулировано позиции, будем следить», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Ранее СМИ сообщали о просьбе главы РПЦ патриарха Кирилла передать под руководство РПЦ музей Рублева на территории Спасо-Андриникова монастыря. Патриарх уже отправил заявление в Росимущество по этому поводу. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подтвердил намерения главы РПЦ. Сегодня источники в церкви сообщили, что Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева останется открытым для посетителей в случае присоединения к церкви. Гости монастыря смогут беспрепятственно посещать музей независимо от их вероисповедания.

Кремль проследит за ситуацией с передачей музея Рублева РПЦ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#москва #россия #экономика #песков #кремль #политика #новости #общество #рпц #музей рублева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...