Кремль проследит за ситуацией с передачей музея Рублева РПЦ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за ситуацией с передачей Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева под руководство РПЦ.

Дмитрий Песков отметил, что из-за новизны темы в администрации президента еще не сформулировали позицию по этому поводу, но будут следить за ситуацией.

«Тема достаточно новая. Не сформулировано позиции, будем следить», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Ранее СМИ сообщали о просьбе главы РПЦ патриарха Кирилла передать под руководство РПЦ музей Рублева на территории Спасо-Андриникова монастыря. Патриарх уже отправил заявление в Росимущество по этому поводу. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подтвердил намерения главы РПЦ. Сегодня источники в церкви сообщили, что Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева останется открытым для посетителей в случае присоединения к церкви. Гости монастыря смогут беспрепятственно посещать музей независимо от их вероисповедания.