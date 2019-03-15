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 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

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 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

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Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
12:36   15 Марта 2019
Весь мир

Mastercard придет в Замбию

Mastercard придет в Замбию

Национальный сберегательный банк и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому организация внедрит кредитные и дебетовые карты в Замбию.

Правительство страны ранее постановило улучшить систему безналичных платежей, а также увеличить финансовую доступность с 59% до 80%. План рассчитан на 2017-2022 годы.

В стране в ходу карты Национального банка (Natsave), но снять с них наличные проблематично — лимит. Карты от Mastercard оснастят новейшей технологией EMV Chip и PIN

«Мы стремимся сделать банковские операции проще и безопаснее», — отметила генеральный директор Natsave Мукванди Чибесакунда. Ее слова приводит Lusaka Times.

Введение новых карт позволит гражданам снимать наличные и оплачивать покупки не только в Забмии, но и во всем мире, добавила она.

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Автор: Павел Никифоров
#африка #mastercard #замбия

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