Mastercard придет в Замбию

Национальный сберегательный банк и Mastercard подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря которому организация внедрит кредитные и дебетовые карты в Замбию.

Правительство страны ранее постановило улучшить систему безналичных платежей, а также увеличить финансовую доступность с 59% до 80%. План рассчитан на 2017-2022 годы.

В стране в ходу карты Национального банка (Natsave), но снять с них наличные проблематично — лимит. Карты от Mastercard оснастят новейшей технологией EMV Chip и PIN

«Мы стремимся сделать банковские операции проще и безопаснее», — отметила генеральный директор Natsave Мукванди Чибесакунда. Ее слова приводит Lusaka Times.

Введение новых карт позволит гражданам снимать наличные и оплачивать покупки не только в Забмии, но и во всем мире, добавила она.