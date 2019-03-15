Сенатор раскритиковал Facebook за трансляцию терактов в Новой Зеландии

Утром 15 марта несколько человек атаковали мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Террористы ворвались в храмы Аль-Нур и Линвуд, когда более 500 прихожан завершали молитву. Жертвами стрельбы стали почти 50 человек.

Один из четверых нападавших вел прямую трансляцию теракта в соцсети Facebook. Видеозапись находилась в открытом доступе в течение нескольких часов. На ней запечатлены все действия стрелка, вплоть до самого расстрела прихожан.

Сейчас запись атаки удалена администрацией Facebook, однако она уже разлетелась по интернету. Непонятно, как самая популярная в мире соцсеть, которая любит кичиться своей толерантностью, не просто допустила прямую трансляцию бойни в мечетях Новой Зеландии, но и не удаляла ее в течение трех часов. Столько времени администрация Facebook никак не реагировала на жалобы от пользователей.

При этом социальная сеть очень любит без каких-либо причин и объяснений блокировать обычных пользователей, а также многие СМИ, в том числе российские. Вспоминается блокировка изданий ФАН, «Невские Новости», «НьюИнформ» и ряда других.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии изданию «НьюИнформ» поделился мнением о подобной политике Facebook. Он назвал ситуацию с трансляцией теракта при прочей цензуре «парадоксальной». Все тезисы о свободной и справедливой прессе на Западе являются мифами, отметил сенатор.

«Думаю, что ролик не удаляли так долго из-за большого количества просмотров», — считает Джабаров.

Сенатор также отметил дискриминацию пользователей из РФ в Facebook. По его мнению, администрация соцсети подчиняется требованиям властей США и хочет «любой ценой оттащить Россию от мирового информационного пространства».