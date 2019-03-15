Трамп и Си Цзиньпин не встретятся на саммите в марте

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 15 марта, сообщил, что американский лидер Дональд Трамп не встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином в конце марта. По его словам, стороны договаривались подписать торговое соглашение, однако Вашингтону и Пекину необходимо проделать дополнительную работу в рамках переговоров.

«Нам предстоит еще много работы, но мы довольны текущим положением дел», — отметил Мнучин после слушаний в сенатском комитете по финансам.

Secretary of the Treasury Steven Mnuchin on China trade deal: "We are working diligently." pic.twitter.com/BuHkIHGIr8 — The Hill (@thehill) 15 марта 2019 г.

Президент США 1 марта не повысил пошлины на импорт китайских товаров, но и не назначил новых встреч в рамках переговорного процесса. В четверг, 14 марта, Трамп принял в Белом доме ирландского премьер-министра Лео Варадкара и сообщил, что «переговоры с Китаем идут очень хорошо».

По его словам, китайская сторона подходит к переговорному процессу «очень ответственно и разумно». Однако Вашингтон не спешит заключать торговую сделку с Пекином.