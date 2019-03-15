Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

 Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

 Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
12:38   15 Марта 2019
Весь мир

Трамп и Си Цзиньпин не встретятся на саммите в марте

Трамп и Си Цзиньпин не встретятся на саммите в марте

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 15 марта, сообщил, что американский лидер Дональд Трамп не встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином в конце марта. По его словам, стороны договаривались подписать торговое соглашение, однако Вашингтону и Пекину необходимо проделать дополнительную работу в рамках переговоров.

«Нам предстоит еще много работы, но мы довольны текущим положением дел»,  — отметил Мнучин после слушаний в сенатском комитете по финансам.

 

Трамп и Си Цзиньпин не встретятся на саммите в марте

Президент США 1 марта не повысил пошлины на импорт китайских товаров, но и не назначил новых встреч в рамках переговорного процесса. В четверг, 14 марта, Трамп принял в Белом доме ирландского премьер-министра Лео Варадкара и сообщил, что «переговоры с Китаем идут очень хорошо».

По его словам, китайская сторона подходит к переговорному процессу «очень ответственно и разумно». Однако Вашингтон не спешит заключать торговую сделку с Пекином. 

«Если сделка не будет превосходной для нас, ничего не получится», — сказал Трамп.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #си цзиньпин #китай #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...