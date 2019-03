Трамп и Си Цзиньпин не встретятся на саммите в марте

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 15 марта, сообщил, что американский лидер Дональд Трамп не встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином в конце марта. По его словам, стороны договаривались подписать торговое соглашение, однако Вашингтону и Пекину необходимо проделать дополнительную работу в рамках переговоров.

Secretary of the Treasury Steven Mnuchin on China trade deal: "We are working diligently." pic.twitter.com/BuHkIHGIr8