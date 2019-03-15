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12:28   15 Марта 2019
Россия

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося оживить Ленина на Красной площади

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося оживить Ленина на Красной площади

Московские полицейские задержали на Красной площади мужчину, поливавшего маслом брусчатку возле мавзолея с криками: «Вставай!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина пытался пройти к Мавзолею с пакетом масла в руках, но ему помешала охрана. Маслом оказалась залита только брусчатка. 

Депутаты КПРФ возмутились произошедшим и назвали это «актом вандализма».

«В любом случае акты вандализма и против Мавзолея, и против памятников основателям российской государственности… не новость. Подобные попытки были и в советское время, мы это помним», — сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Обухов отметил, что Коммунистическая партия РФ выступает за цивилизованные нормы дискуссии с политическими оппонентами и не приемлет подобные методы, где надо «ломать, крушить». Коммунист сожалеет о произошедшем и считает, что все подобные акты вандализма должны осуждаться и наказываться. 

Ранее в КПРФ возмутились решением властей уральского города Ревда перенести монумент Владимира Ленина с центральной площади на улицу Ленина, расположенную на окраине. Вместо памятника администрация установит 12-метровый светомузыкальный фонтан. Депутат-коммунист Ющенко назвал перенос памятника вождю мирового пролетариата «плевком в сторону своей истории, своего народа».

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося оживить Ленина на Красной площади

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Автор: Александра Леснова
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