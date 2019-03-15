Полицейские задержали мужчину, пытавшегося оживить Ленина на Красной площади

Московские полицейские задержали на Красной площади мужчину, поливавшего маслом брусчатку возле мавзолея с криками: «Вставай!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина пытался пройти к Мавзолею с пакетом масла в руках, но ему помешала охрана. Маслом оказалась залита только брусчатка.

Депутаты КПРФ возмутились произошедшим и назвали это «актом вандализма».

«В любом случае акты вандализма и против Мавзолея, и против памятников основателям российской государственности… не новость. Подобные попытки были и в советское время, мы это помним», — сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Обухов отметил, что Коммунистическая партия РФ выступает за цивилизованные нормы дискуссии с политическими оппонентами и не приемлет подобные методы, где надо «ломать, крушить». Коммунист сожалеет о произошедшем и считает, что все подобные акты вандализма должны осуждаться и наказываться.

Ранее в КПРФ возмутились решением властей уральского города Ревда перенести монумент Владимира Ленина с центральной площади на улицу Ленина, расположенную на окраине. Вместо памятника администрация установит 12-метровый светомузыкальный фонтан. Депутат-коммунист Ющенко назвал перенос памятника вождю мирового пролетариата «плевком в сторону своей истории, своего народа».