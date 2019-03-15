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12:29   15 Марта 2019
Россия

Музей Рублева останется открыт для посетителей в случае передачи РПЦ

Музей Рублева останется открыт для посетителей в случае передачи РПЦ

В случае передачи столичного Спасо-Андроникова монастыря РПЦ доступ граждан в расположенный на этой территории музей имени Андрея Рублева останется открытым.

Посетители беспрепятственно смогут посещать музей на территории монастыря, объекты которого имеют огромную историческую ценность, объяснил ФАН источник, близкий к руководству РПЦ МП.

Ранее СМИ сообщили о просьбе главы РПЦ патриарха Кирилла передать церкви музей Рублева на территории Спасо-Андриникова монастыря. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подтвердил ФАН эти сведения.

Глава РПЦ направил прошение в Росимущество.

Как уточнил источник ФАН, любой музей предполагает посещение граждан, в том числе и находящийся в собственности церкви. Все музеи под эгидой церкви являются открытыми - и Свято-Троицкая Сергиева Лавра, и Новодевичий монастырь.

Объекты открыты в том числе и для относящихся к другой религиозной традиции, добавил собеседник агентства.

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Автор: Ольга Шпакова
#патриарх кирилл #рпц #росимущество #музей рублева #спасо-андроников монастырь

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