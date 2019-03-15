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 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

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 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

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12:13   15 Марта 2019
Весь мир

Facebook заблокировал рецепт голубцов

Facebook заблокировал рецепт голубцов

Администрация социальной сети Facebook удалила пост с описанием рецепта домашних голубцов с мясом на страничке создателя сайта udaff.com Дмитрия Соколовского. Автор с удивлением обнаружил пропажу записи от 2015 года, о чем сообщил подписчикам.

В комментарии «Политике Сегодня» демиург «языка падонков» (аллегорического и нарочито противоречащего нормам способа изъясняться, популярного на заре рунета) предположил, что сервис Марка Цукерберга усмотрел в рецепте оскорбление чувств ЛГБТ-сообщества.

«Возможно, у них это слово ассоциируется с геями», - допускает Соколовский.

Собеседник агентства добавил, что не стал обращаться в техподдержку площадки за разъяснениями.

«Не вижу в этом смысла», - не интересно Соколовскому.

Лента создателя легендарного сайта, помимо голубцов с мясом, пестрит и другими кулинарными творениями, к которым у Facebook претензий нет. Так, например, соцсеть ничего не имеет против рецепта вареников от «удава». 

Ранее в комментарии «Политике сегодня» депутат Госдумы Виталий Милонов объяснял странные блокировки Facebook местом жительства модераторов.

«Очень много бомжей с Украины работают модераторами», - говорил он.

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Автор: Григорий Рощин
#facebook #блокировка #дмитрий соколовский #udaff.com

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