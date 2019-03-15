Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

 Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

Министр энергетики РФ призвал изучить резолюцию ЕП по «Северному потоку —2»

 МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе

МИД сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Идлибе
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

МИД РФ заявил, что энергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из зарубежья

 Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе

Замбийские хирурги провели первую в стране операцию на поврежденном пищеводе
12:17   15 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД ФРГ поддерживает готовность США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации

Глава МИД ФРГ поддерживает готовность США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Северная Корея должна запустить достойный доверия процесс денуклеаризации. Об этом глава ведомства заявил на международной конференции по контролю над вооружениями, которая открылась в Берлине.

В мероприятии участвуют дипломаты, военные, эксперты, представители НПО из стран Евросоюза и НАТО, сообщает ТАСС. Масс отметил, что КНДР нужно разоружаться не только с риторической точки зрения. При этом диалог необходим особенно со сложными игроками.

«В этой связи я приветствую готовность США и КНДР продолжить переговоры по северокорейской атомной программе», — подчеркнул министр.

Он назвал саммит, прошедший в Ханое, «важной проверкой реальности», потому что теперь мировое сообщество знает позицию Северной Кореи и то, что международные санкции работают. Масс также заявил о необходимости полной денуклеаризации КНДР, без которой не будет мира.

Глава МИД ФРГ поддерживает готовность США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации

Двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и его коллеги из КНДР Ким Чен Ына состоялся во вьетнамском Ханое 27-28 февраля. По его итогам сторонам не удалось прийти к договоренностям.

После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран не подписали итоговый документ. Ранее пресса КНДР заявляла о том, что стороны, несмотря на неудачное завершение саммита, договорились о продолжении диалога.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#германия #кндр #денуклеаризация #маас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...