Глава МИД ФРГ поддерживает готовность США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Северная Корея должна запустить достойный доверия процесс денуклеаризации. Об этом глава ведомства заявил на международной конференции по контролю над вооружениями, которая открылась в Берлине.

В мероприятии участвуют дипломаты, военные, эксперты, представители НПО из стран Евросоюза и НАТО, сообщает ТАСС. Масс отметил, что КНДР нужно разоружаться не только с риторической точки зрения. При этом диалог необходим особенно со сложными игроками.

«В этой связи я приветствую готовность США и КНДР продолжить переговоры по северокорейской атомной программе», — подчеркнул министр.

Он назвал саммит, прошедший в Ханое, «важной проверкой реальности», потому что теперь мировое сообщество знает позицию Северной Кореи и то, что международные санкции работают. Масс также заявил о необходимости полной денуклеаризации КНДР, без которой не будет мира.

Двухдневный саммит президента США Дональда Трампа и его коллеги из КНДР Ким Чен Ына состоялся во вьетнамском Ханое 27-28 февраля. По его итогам сторонам не удалось прийти к договоренностям.

После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран не подписали итоговый документ. Ранее пресса КНДР заявляла о том, что стороны, несмотря на неудачное завершение саммита, договорились о продолжении диалога.