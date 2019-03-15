Задержан подозреваемый в расстреле 49 людей в Новой Зеландии. Видео

Опубликовано видео задержания одного из предполагаемых преступников, расстрелявших прихожан двух мечетей в новозеландском городе Крайстчерче. Ранее полиция заявляла, больше не ведет поиск других подозреваемых в теракте. Это может означать, что Брентон Таррант уже арестован. Возможно, на видео попал момент его задержания.

Сегодня комиссар полиции Крайстчерча Майк Буш рассказал газете New Zealand Herald, что нападавший действовал не один. После стрельбы полицейские задержали еще четырех человек. Сначала были арестованы трое мужчин и одна женщина, полиция подозревает их в расстреле прихожан двух мечетей Аль-Нур и Линвуд.

Ранее стало известно, что один из нападавших — 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа». Известно, что мужчина симпатизировал норвежскому террористу Андерсу Брейвику. Во время нападения на одну из мечетей он надел на голову камеру GoPro и вел видео-трансляцию в Facebook, сейчас запись удалена администрацией соцсети.