Германия соболезнует родным жертв теракта в Новой Зеландии

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в пятницу, 15 марта, сообщил, что Берлин соболезнует семьям и друзьям жертв теракта в Новой Зеландии, который унес жизни 49 человек. По его словам, Германию глубоко потрясло жестокое преступление в Крайстчерче.

В пятницу минимум в двух мечетях Крайстчерча неизвестные расстреляли людей. Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом. Предварительно, погибли 49 человек. Задержали четверо подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии.

What has happened in Christchurch is an extraordinary act of unprecedented violence. It has no place in New Zealand. Many of those affected will be members of our migrant communities – New Zealand is their home – they are us.