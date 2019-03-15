РФПИ примет на работу до четырех финалистов «Лидеров России»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сможет принять на работу четырех финалистов конкурса «Лидеры России». Остальным организация предлагает стажировку, сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев РИА Новости.
По словам Дмитриева, РФПИ в 2018 году направил 300 студентов на стажировки. В этом году фонд пригласит трех-четырех финалистов, которые готовы «инвестировать в Россию».
Директор организации отметил, что услышал много интересных предложений по работе фонда и по реализации национальных проектов.
Финальный этап конкурса управленцев «Лидеры России» проходит в Сочи с 13 по 17 марта. В финал вышли 300 человек из 21 субъекта страны.