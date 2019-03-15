Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сможет принять на работу четырех финалистов конкурса «Лидеры России». Остальным организация предлагает стажировку, сообщил директор фонда Кирилл Дмитриев РИА Новости.

По словам Дмитриева, РФПИ в 2018 году направил 300 студентов на стажировки. В этом году фонд пригласит трех-четырех финалистов, которые готовы «инвестировать в Россию».

Директор организации отметил, что услышал много интересных предложений по работе фонда и по реализации национальных проектов.

Финальный этап конкурса управленцев «Лидеры России» проходит в Сочи с 13 по 17 марта. В финал вышли 300 человек из 21 субъекта страны.