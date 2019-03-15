Полиция Новой Зеландии прекратила поиск подозреваемых в теракте

Полицейские Новой Зеландии больше не ведут поиск других подозреваемых в стрельбе по прихожанам двух мечетей в Крайстчерче, сообщает РИА Новости. Вероятно, Брентон Таррант уже арестован. Одному из четырех задержанных уже предъявили обвинение.

Ранее комиссар полиции города Майк Буш сообщил газете New Zealand Herald, что нападавший был не один. После стрельбы правоохранительные органы задержали еще четырех человек: одну женщину и трех мужчин, подозреваемых в расстреле прихожан двух мечетей Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче.

Теракт произошел 15 марта в 13:45 по местному времени. Злоумышленники ворвались в здания мечетей и начали расстреливать людей из автоматов. В это время более 500 прихожан завершали вечернюю молитву. К настоящему моменту известно о 49 убитых.

Один из нападавших — 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа». Известно, что мужчина симпатизировал норвежскому террористу Андерсу Брейвику Во время нападения на одну из мечетей он надел на голову камеру GoPro и вел видео-трансляцию в Facebook.