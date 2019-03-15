Правоохранители в Петербурге разыскивают двух женщин, которые под видом сотрудниц почты украли 2,5 миллиона рублей у пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что женщина 1928 года рождения обратилась в полицию накануне, 14 марта. По ее словам, две неизвестные под предлогом обмена денег украли у нее 2,5 миллиона рублей. Женщины представились сотрудницам почты.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «кража». Правоохранители разыскивают грабительниц. Ранее 14 марта в полицию обратилась 89–летняя женщина с заявлением о том, что 14 марта две неизвестные женщины под видом работниц собеса похитили из ее квартиры 100 тысяч рублей.

По этому факту также возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.