Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пенсионерку в Петербурге обокрали на 2,5 миллиона рублей

Пенсионерку в Петербурге обокрали на 2,5 миллиона рублей

РФПИ примет на работу до четырех финалистов «Лидеров России»

РФПИ примет на работу до четырех финалистов «Лидеров России»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Facebook заблокировал рецепт голубцов

Facebook заблокировал рецепт голубцов

 Германия соболезнует родным жертв теракта в Новой Зеландии

Германия соболезнует родным жертв теракта в Новой Зеландии
Пенсионерку в Петербурге обокрали на 2,5 миллиона рублей

Пенсионерку в Петербурге обокрали на 2,5 миллиона рублей

РФПИ примет на работу до четырех финалистов «Лидеров России»

РФПИ примет на работу до четырех финалистов «Лидеров России»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Facebook заблокировал рецепт голубцов

Facebook заблокировал рецепт голубцов

 Германия соболезнует родным жертв теракта в Новой Зеландии

Германия соболезнует родным жертв теракта в Новой Зеландии
11:24   15 Марта 2019
Весь мир

Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло до 49 человек

Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло до 49 человек

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек. Об этом сообщил комиссар полиции Майк Буш.

По словам Буша, нападавший был не один. После стрельбы сотрудники полиции задержали еще четырех человек: одну женщину и трех мужчин, передает газета New Zealand Herald.

«Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются», — сообщил комиссар Буш.

В пятницу, 15 марта, несколько человек атаковали мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Террористы ворвались в две мечети Аль-Нур и Линвуд в 13:45 по местному времени, в это время более 500 прихожан завершали молитву. Преступники, предварительно заблокировав дверь, начали расстреливать людей из автоматов. 

Один из нападавших — 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа». Во время нападения на одну из мечетей он вел видео-трансляцию в Facebook. Администрация сайта заблокировала аккаунт и удалила все трансляции.

Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло до 49 человек

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#теракт #политика #чп #новая зеландия #новости #общество #весь мир #проишествия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...