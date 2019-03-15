Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло до 49 человек

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек. Об этом сообщил комиссар полиции Майк Буш.

По словам Буша, нападавший был не один. После стрельбы сотрудники полиции задержали еще четырех человек: одну женщину и трех мужчин, передает газета New Zealand Herald.

«Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются», — сообщил комиссар Буш.

В пятницу, 15 марта, несколько человек атаковали мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Террористы ворвались в две мечети Аль-Нур и Линвуд в 13:45 по местному времени, в это время более 500 прихожан завершали молитву. Преступники, предварительно заблокировав дверь, начали расстреливать людей из автоматов.

Один из нападавших — 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа». Во время нападения на одну из мечетей он вел видео-трансляцию в Facebook. Администрация сайта заблокировала аккаунт и удалила все трансляции.