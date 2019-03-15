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 Германия соболезнует родным жертв теракта в Новой Зеландии

Германия соболезнует родным жертв теракта в Новой Зеландии
11:24   15 Марта 2019
Весь мир

Путин соболезнует премьеру Новой Зеландии в связи с терактом

Путин соболезнует премьеру Новой Зеландии в связи с терактом

Российский лидер Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с терактом в городе Крайстчерч. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал нападение на мирных граждан «жестоким и циничным».  Путин выразил надежду, что все причастные к этому теракту  будут наказаны.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых», — заявил президент.

В пятницу неизвестные устроили стрельбу в минимум двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, еще минимум 20 — ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в нападении.  

Террористы ворвались в две мечети Аль-Нур и Линвуд в 13:45 по местному времени, когда более 500 прихожан завершали вечернюю молитву. Нападавшие, предварительно заблокировав дверь, начали расстреливать людей из автоматов. 

Установлена личность одного из атаковавших. Им стал 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа».

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Автор: Арсений Аскольский
#теракт #новая зеландия #крайстчерч

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