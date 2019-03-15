Путин соболезнует премьеру Новой Зеландии в связи с терактом

Российский лидер Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с глубокими соболезнованиями в связи с терактом в городе Крайстчерч. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства назвал нападение на мирных граждан «жестоким и циничным». Путин выразил надежду, что все причастные к этому теракту будут наказаны.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых», — заявил президент.

В пятницу неизвестные устроили стрельбу в минимум двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, еще минимум 20 — ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в нападении.

Террористы ворвались в две мечети Аль-Нур и Линвуд в 13:45 по местному времени, когда более 500 прихожан завершали вечернюю молитву. Нападавшие, предварительно заблокировав дверь, начали расстреливать людей из автоматов.

Установлена личность одного из атаковавших. Им стал 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа».