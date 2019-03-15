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11:31   15 Марта 2019
Весь мир

Офис PDVSA перенесут из Лиссабона в Москву в кратчайшие сроки

Офис PDVSA перенесут из Лиссабона в Москву в кратчайшие сроки

Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в пятницу, 15 марта, сообщил, что офис государственной нефтегазовой компании PDVSA перенесут из Лиссабона в Москву в кратчайшие сроки. По его словам, Каракас работает над этим, передает РИА Новости.

«Это произойдет скоро, но у нас еще нет даты», — объяснил глава МИД Венесуэлы.

 

В январе 2019 года США ввели санкций против венесуэльской нефтяной госкомпании. Вашингтон не только заблокировал активы PDVSA и интересы в американской юрисдикции на семь миллиардов долларов, но и запретил сделки с компанией. По информации Белого дома, PDVSA потеряет в поставках нефти еще 11 миллиардов долларов.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #мид #венесуэла #лиссабон #pdvsa

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