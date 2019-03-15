Офис PDVSA перенесут из Лиссабона в Москву в кратчайшие сроки

Венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в пятницу, 15 марта, сообщил, что офис государственной нефтегазовой компании PDVSA перенесут из Лиссабона в Москву в кратчайшие сроки. По его словам, Каракас работает над этим, передает РИА Новости.

«Это произойдет скоро, но у нас еще нет даты», — объяснил глава МИД Венесуэлы.

????????⛽#12Mar Le informamos al pueblo venezolano que nuestros trabajadores siguen garantizando el suministro de combustible ¡No hemos detenido operaciones, ni se detendrán! pic.twitter.com/mjcLInaY34 — PDVSA (@PDVSA) 12 марта 2019 г.

В январе 2019 года США ввели санкций против венесуэльской нефтяной госкомпании. Вашингтон не только заблокировал активы PDVSA и интересы в американской юрисдикции на семь миллиардов долларов, но и запретил сделки с компанией. По информации Белого дома, PDVSA потеряет в поставках нефти еще 11 миллиардов долларов.