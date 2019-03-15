Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмин Гребада встретился с чрезвычайным послом Камеруна Николасом Нзойумом. Переговоры состоялись спустя две недели после появления правительства.

Премьер поблагодарил дипломата за висит и за помощь Камеруна в урегулировании кризиса в ЦАР. Результатом работы стало подписание в феврале 2019 года мирного соглашения.

Нзойум отметил, что именно мирный договор нужен для стабилизации обстановки в ЦАР, чему способствует сотрудничество между Банги и Яунде.

Камерун был одной из стран, помогших урегулированию кризиса в ЦАР. С другой стороны — Россия. Москва помогала организовать переговоры между правительством страны и вооруженными группировками. Встреча состоялась в столице Судана Хартуме. Присутствовали представители правительства ЦАР и 14 вооруженных группировок.

Благодаря договору в места постоянного проживания вернулись более 60 тысяч мирных граждан.