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11:22   15 Марта 2019
Весь мир

Премьер-министр ЦАР и посол Камеруна обсудили хартумское мирное соглашение

Премьер-министр ЦАР и посол Камеруна обсудили хартумское мирное соглашение

Премьер-министр Центральноафриканской республики Фирмин Гребада встретился с чрезвычайным послом Камеруна Николасом Нзойумом. Переговоры состоялись спустя две недели после появления правительства.

Премьер поблагодарил дипломата за висит и за помощь Камеруна в урегулировании кризиса в ЦАР. Результатом работы стало подписание в феврале 2019 года мирного соглашения.

Нзойум отметил, что именно мирный договор нужен для стабилизации обстановки в ЦАР, чему способствует сотрудничество между Банги и Яунде.

Камерун был одной из стран, помогших урегулированию кризиса в ЦАР. С другой стороны — Россия. Москва помогала организовать переговоры между правительством страны и вооруженными группировками. Встреча состоялась в столице Судана Хартуме. Присутствовали представители правительства ЦАР и 14 вооруженных группировок.

Благодаря договору в места постоянного проживания вернулись более 60 тысяч мирных граждан.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #африка #хартум #камерун #цар

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