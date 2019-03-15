Володин поздравил крымчан с пятилетием воссоединения полуострова с РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей Крыма с пятилетней годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сегодня в Симферополе проходит митинг в честь пятилетия вхождения Крыма в состав РФ. Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным приняла участие в мероприятии. Володин поздравил крымчан с возвращением "в свой родной дом - в Россию" и выразил уверенность, что это событие войдет в историю.

«Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна — наша Россия», — сказал Володин во время выступления на митинге.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Крым стал символом национального единения и сплотил Россию и все гражданское общество.

Ранее крымские активисты накануне праздника 8 Марта переоделись в «вежливых людей», подарили крымчанкам цветы и поздравили их. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что пять лет назад спокойное проведение Международного женского праздника обеспечили именно «вежливые люди».