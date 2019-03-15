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11:02   15 Марта 2019
Весь мир

Венесуэла не станет запрашивать поставки вооружения из России

Венесуэла не станет запрашивать поставки вооружения из России

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что республика не будет запрашивать поставки вооружения из России, но при этом продолжит военное сотрудничество.

Об этом сообщает РИА Новости. При этом глава МИД отметил, что основная часть вооружений Каракаса из Москвы, но потребности в поставках у страны сейчас нет.

«У нас очень хорошее военное сотрудничество с Россией, и мы продолжим в том же духе», — отметил Хорхе Арреаса.

Напомним, в Боливарианской Республике 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На одном из митингов в Каракасе лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его тут же признали США, затем к ним присоединились страны Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств, а также ряд стран Европы.

Мадуро же назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы. Москва считает «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #вооружение #венесуэла

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