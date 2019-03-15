Французский политик считает, что исторически Крым должен принадлежать России

Член Парижского совета, бывший член сената Франции Ив Поццо ди Борго оценил динамику в экономике Крыма и выразил мнение, что исторически полуостров должен принадлежать России. Об этом пишет РИА Новости.

В среду в Крым приехала делегация французских политиков. В ее состав вошли почетные члены парламента Франции, депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. В рамках визита уже состоялись встречи с руководством Госсовета Крыма и членами Молодежного парламента полуострова.

Ди Борго поделился, что уже был ранее в Крыму. Среди изменений, он отметил новый терминал аэропорта в Симферополе. Он также добавил, что считает абсолютно нормальным тот факт, что Крым стал российским.