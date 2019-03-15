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11:00   15 Марта 2019
Весь мир

Французский политик считает, что исторически Крым должен принадлежать России

Французский политик считает, что исторически Крым должен принадлежать России

Член Парижского совета, бывший член сената Франции Ив Поццо ди Борго оценил динамику в экономике Крыма и выразил мнение, что исторически полуостров должен принадлежать России. Об этом пишет РИА Новости.

В среду в Крым приехала делегация французских политиков. В ее состав вошли почетные члены парламента Франции, депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей. В рамках визита уже состоялись встречи с руководством Госсовета Крыма и членами Молодежного парламента полуострова.

Ди Борго поделился, что уже был ранее в Крыму. Среди изменений, он отметил новый терминал аэропорта в Симферополе. Он также добавил, что считает абсолютно нормальным тот факт, что Крым стал российским.  

«Это было сделано немного быстро, но история нам показывает, что Крым должен быть российским»,- заявил политик.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #крым #политика

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