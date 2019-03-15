ЕС наложил новые санкции на россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз ввел санкции в отношении восьми российских граждан за инцидент с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Соответствующее решение Брюсселя опубликовано в Официальном журнале организации.

В частности, ограничительные меры введены в отношении начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергея Станкевича и командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Напомним, 25 ноября 2018 три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское. Опасно маневрируя, они не реагировали на законные требования российских военных. В итоге украинские корабли задержали, возбуждено уголовное дело за нарушение пересечения российской границы.

Президент РФ Владимир Путин называл инцидент провокацией, вызванной предстоящими президентскими выборами на Украине. Он подчеркнул, что среди участников провокации были двое сотрудников Службы безопасности Украины.

Ранее обозреватель издания Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Евросоюз намерен ввести санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Предполагалось, что фигурантам дела будет запрещен въезд на территорию европейских стран, а их счета в государствах Евросоюза будут заморожены. Имена внесенных в черный список не уточнялись, издание сообщило, что они участвовали в задержании и аресте украинских военных моряков. Журналисты предполагали, что под новые европейские санкции попадут российские военные или судьи. В МИД РФ отреагировали на возможные новые санкции, заявив, что «серьезно обсуждать эти вопросы уже невозможно».