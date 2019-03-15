Новозеландский премьер Джасинда Ардерн заявила, что в стране объявлен высокий уровень угрозы безопасности в связи со стрельбой в мечетях Крайстчерча.

«Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого» — заявила она в ходе обращения к нации.

В пятницу неизвестные устроили стрельбу в минимум двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, погибли 40 человек, еще 20 - ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в нападении.

Кроме того, удалось установить личность одного из нападавших. Им оказался 28-летний гражданин Австралии ультраправых взглядов. Он уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант.