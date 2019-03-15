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Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

 Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии

Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии
10:35   15 Марта 2019
Весь мир

Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

Новозеландский премьер Джасинда Ардерн заявила, что в стране объявлен высокий уровень угрозы безопасности в связи со стрельбой в мечетях Крайстчерча.

«Наш национальный уровень угрозы безопасности был повышен с низкого до высокого» — заявила она в ходе обращения к нации.

В пятницу неизвестные устроили стрельбу в минимум двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, погибли 40 человек, еще 20 - ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в нападении. 

Кроме того, удалось установить личность одного из нападавших. Им оказался 28-летний гражданин Австралии ультраправых взглядов. Он уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант.  

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Автор: Виктория Разумовская
#теракт #чп #новая зеландия

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