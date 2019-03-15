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10:40   15 Марта 2019
Россия

Беркова заявила о планах баллотироваться в губернаторы Мурманской области

Беркова заявила о планах баллотироваться в губернаторы Мурманской области

Бывшая участница «Дома-2», актриса фильмов для взрослых Елена Беркова заявила, что рассматривает возможность участия в выборах главы Мурманской области, которые пройдут в сентябре.

Об этом сообщает «Регион 51». В интервью изданию она подтвердила желание побороться за пост губернатора области. При этом Беркова отметила, что пока не может раскрыть основные подробности будущей избирательной кампании, потому что окончательного решения о ее участиии еще нет.

Ранее на сайте «Мурманская область», дизайн которого похож на официальный портал правительства Мурманской области, в рубрике «Наши люди» появилась биографическая страница Берковой. Позже стало известно, что ресурс не имеет отношения к региональному правительству.

Беркова заявила о планах баллотироваться в губернаторы Мурманской области

При этом Беркова — действительно уроженка Мурманска.

«Не исключено, что это — часть долгосрочной PR-стратегии по выдвижению ее кандидатуры на выборах губернатора Мурманской области осенью 2019 года», — сообщает издание.

Ранее скандальная актриса в конце 2017 года заявляла о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, которые состоялись в минувшем марте.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #мурманская область #беркова

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