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Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

 Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии

Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии
10:15   15 Марта 2019
Весь мир

Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии

Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии

Два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра в новозеландском городе Окленд.

Издание New Zealand Herald сообщает, что взрывы произвели полицейские. На железнодорожном вокзале Бритомарт в Окленде неизвестные оставили два рюкзака, после чего сотрудники полиции оцепили место происшествия, к работе подключили робота-сапёр. Позднее он подорвал две бомбы.

Сегодня утром четверо террористов атаковали мечети в новозеландском городе Крайстчерч. На данный момент известно о 48 погибших. Злоумышленники атаковали две мечети Аль-Нур и Линвуд в 13:45 по местному времени, в это время более 500 прихожан завершали вечернюю молитву. Нападавшие, предварительно заблокировав дверь, начали расстреливать людей. Один из нападавших - 28-летний Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о "будущем своего народа". Во время нападения на одну из мечетей он вел видео-трансляцию в Facebook. Администрация сайта забанила аккаунт и удалила все трансляции.

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Автор: Александра Леснова
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