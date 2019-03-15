Теплая весна ожидается в Москве к концу марта

Теплая весна ожидается в Москве примерно к 25 марта, хорошая погода задерживается из-за больших запасов снега. Об этом синоптики из центра погоды «Фобос» сообщили РИА Новости.

Специалист центра погоды утверждает, что в марте практически все ожидаемые синоптиками осадки прошли, а значит теперь их будет меньше: метеорологи предсказывали 35 миллиметров осадков в этом месяце, выпало уже 30. Вторая половина марта будет более солнечной, чем первая, а в конце месяца в столице ожидается теплая, совсем весенняя погода. Потепление настигнет Москву в середине третьей декады месяца, примерно 25 марта.

Синоптик объяснил, что существует понятие «фенологическая весна». Она наступает в то время, когда грачи прилетают на поля в поисках корма, обычно 14-15 марта. Несмотря на то, что температура воздуха сейчас близка к климатической норме для этого периода, фенологическая весна все еще заставляет себя ожидать.