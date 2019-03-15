Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беркова заявила о планах баллотироваться в губернаторы Мурманской области

Беркова заявила о планах баллотироваться в губернаторы Мурманской области

Теплая весна ожидается в Москве к концу марта

Теплая весна ожидается в Москве к концу марта
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

 Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии

Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии
Беркова заявила о планах баллотироваться в губернаторы Мурманской области

Беркова заявила о планах баллотироваться в губернаторы Мурманской области

Теплая весна ожидается в Москве к концу марта

Теплая весна ожидается в Москве к концу марта
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

 Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии

Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии
10:13   15 Марта 2019
Россия

Теплая весна ожидается в Москве к концу марта

Теплая весна ожидается в Москве к концу марта

Теплая весна ожидается в Москве примерно к 25 марта, хорошая погода задерживается из-за больших запасов снега. Об этом синоптики из центра погоды «Фобос» сообщили РИА Новости.

Специалист центра погоды утверждает, что в марте практически все ожидаемые синоптиками осадки прошли, а значит теперь их будет меньше: метеорологи предсказывали 35 миллиметров осадков в этом месяце, выпало уже 30. Вторая половина марта будет более солнечной, чем первая, а в конце месяца в столице ожидается теплая, совсем весенняя погода. Потепление настигнет Москву в середине третьей декады месяца, примерно 25 марта.

Синоптик объяснил, что существует понятие «фенологическая весна». Она наступает в то время, когда грачи прилетают на поля в поисках корма, обычно 14-15 марта. Несмотря на то, что температура воздуха сейчас близка к климатической норме для этого периода, фенологическая весна все еще заставляет себя ожидать.

«Однако в этом году запасы снега примерно в полтора раза превышали обычную норму, и сейчас на полях слой снега ещё около 20–30 сантиметров, поэтому фенологическая весна опаздывает», - заключил синоптик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#москва #россия #новости #общество #погода #столица #весна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...