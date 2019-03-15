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10:12   15 Марта 2019
Россия

Мизулина предложила давать приоритет при усыновлении и опеке детей кровным родственникам

Мизулина предложила давать приоритет при усыновлении и опеке детей кровным родственникам

Сенатор Елена Мизулина заявила, что законопроект, который дает приоритет в усыновлении и опеке детей, оставшихся без родителей, их ближайшим родственникам, готовится ко внесению в Госдуму. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Мизулина считает абсурдной ситуацию, когда детей из неблагополучных семей, или лишившихся родителей, передают чужим людям, а не кровной родне. Законодатель убеждена, что институт изъятия детей из семьи не должен быть «институтом государственного принуждения». Его нужно использовать лишь при реальной угрозе жизни ребенка.

Изменения в текущее законодательство подготовили члены Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса. Срок полномочий комиссии заканчивался 30 марта 2019 года, но на пленарном заседании сенаторы продлили ее полномочия до марта 2022 года.

«29 марта мы обсудим поправки на парламентских слушаниях в Совфеде», — отметила она.

Комиссией в общей сложности проанализировала более 200 законов и нормативных правовых актов и подготовила поправки в 77 статей Семейного Кодекса.

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Автор: Арсений Аскольский
#законопроект #совфед #мизулина #усыновление

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