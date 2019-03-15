Жертвами стрельбы в Новой Зеландии стали 40 человек

Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

Она заявила, что подозреваемые в стрельбе не числились в списках правоохранительных органов.

The Latest: New Zealand Prime Minister Ardern says 40 people have been killed in an attack at mosques in Christchurch, more than 20 seriously hurt. https://t.co/RrOHu3kcU0 — The Associated Press (@AP) March 15, 2019

ЧП произошло в пятницу в городе Крайстчерч. Минимум в двух мечетях произошла стрельба. Ранее говорилось о 27 погибших и десятках раненых. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в причастности к нападению.

Кроме того, была установлена личность одного из стрелявших - им оказался 28-летний гражданин Австралии ультраправых взглядов. Он уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант.

Премьер Новой Зеландии отметила, что уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен до высокого. Она назвала произошедшее терактом.