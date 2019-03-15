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Власти Новой Зеландии ввели высокий уровень угрозы безопасности в стране

 Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии

Два контролируемых полицией взрыва прогремели в Новой Зеландии
10:01   15 Марта 2019
Весь мир

Жертвами стрельбы в Новой Зеландии стали 40 человек

Жертвами стрельбы в Новой Зеландии стали 40 человек

Число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

Она заявила, что подозреваемые в стрельбе не числились в списках правоохранительных органов.

ЧП произошло в пятницу в городе Крайстчерч. Минимум в двух мечетях произошла стрельба. Ранее говорилось о 27 погибших и десятках раненых. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в причастности к нападению.

Кроме того, была установлена личность одного из стрелявших - им оказался 28-летний гражданин Австралии ультраправых взглядов. Он уроженец австралийского города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант.

Премьер Новой Зеландии отметила, что уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен до высокого. Она назвала произошедшее терактом.

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Автор: Виктория Разумовская
#теракт #чп #новая зеландия

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