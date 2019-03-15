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9:44   15 Марта 2019
Россия

Межправкомиссия Казахстана и РФ по Байконуру соберется в апреле в Москве

Межправкомиссия Казахстана и РФ по Байконуру соберется в апреле в Москве

Россия и Казахстан договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии по Байконуру в апреле в Москве. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Глава ведомства Аскар Жумагалиев по итогам встречи с руководителем госкорпорации «Роскосмос» 14 марта высоко оценил эффективность деятельности межправительственной комиссии Москвы и Астаны по комплексу «Байконур».

На встрече стороны рассмотрели широкий круг вопросов сотрудничества как на Байконуре, так и в целом в космической сфере, говорится в сообщении пресс-службы. Руководители согласовали порядок дальнейших совместных практических действий по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» с выходом на его летные испытания в 2022 году.

На встрече также отметили важность обеспечения коммерческой привлекательности проекта, говорится в сообщении.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #казахстан #байконур #роскосмос

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