Премьер Австралии назвал стрельбу в мечетях Новой Зеландии терактом
Австралийский премьер Скотт Моррисон назвал нападение на мечети новозеландского города Крайстчерч терактом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, террористическую атаку правого толка, которая унесла жизни многих невинных новозеландцев», — написал Моррисон.
I condemn the violent, extremist, right-wing terrorist attack that has stolen the lives of so many innocent New Zealanders as they went about their peaceful practice of worship at their mosques in Christchurch today.— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 15, 2019
ЧП произошло в пятницу. По последним данным, в результате погибли 40 человек, десятки ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых. Личность одного нападавшего установлена — им оказался 28-летний уроженец австралийского города Графтон по имени Брентон Таррант.
BREAKING: New Zealand Prime Minster Jacinda Ardern says 40 people were killed in the Christchurch mosque shootings. Follow coverage here: https://t.co/Sx601p0DVt— The Associated Press (@AP) March 15, 2019
Мужчина придерживается ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой. Преступник вел онлайн-трансляцию нападения.