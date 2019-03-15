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9:42   15 Марта 2019
Весь мир

Премьер Австралии назвал стрельбу в мечетях Новой Зеландии терактом

Премьер Австралии назвал стрельбу в мечетях Новой Зеландии терактом

Австралийский премьер Скотт Моррисон назвал нападение на мечети новозеландского города Крайстчерч терактом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, террористическую атаку правого толка, которая унесла жизни многих невинных новозеландцев», — написал Моррисон.

ЧП произошло в пятницу. По последним данным, в результате погибли 40 человек, десятки ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых. Личность одного нападавшего установлена — им оказался 28-летний уроженец австралийского города Графтон по имени Брентон Таррант.

Мужчина придерживается ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой. Преступник вел онлайн-трансляцию нападения.

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Автор: Виктория Разумовская
#теракт #чп #новая зеландия #скотт моррисон

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