Премьер Австралии назвал стрельбу в мечетях Новой Зеландии терактом

Австралийский премьер Скотт Моррисон назвал нападение на мечети новозеландского города Крайстчерч терактом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, террористическую атаку правого толка, которая унесла жизни многих невинных новозеландцев», — написал Моррисон.

I condemn the violent, extremist, right-wing terrorist attack that has stolen the lives of so many innocent New Zealanders as they went about their peaceful practice of worship at their mosques in Christchurch today. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 15, 2019

ЧП произошло в пятницу. По последним данным, в результате погибли 40 человек, десятки ранены. Полиция задержала четверых подозреваемых. Личность одного нападавшего установлена — им оказался 28-летний уроженец австралийского города Графтон по имени Брентон Таррант.

BREAKING: New Zealand Prime Minster Jacinda Ardern says 40 people were killed in the Christchurch mosque shootings. Follow coverage here: https://t.co/Sx601p0DVt — The Associated Press (@AP) March 15, 2019

Мужчина придерживается ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой. Преступник вел онлайн-трансляцию нападения.