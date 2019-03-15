Механизм защиты интеллектуальной собственности инвесторов появится в Китае

Власти Китая в ближайшее время сформируют новый механизм по защите интеллектуальной собственности иностранных инвесторов. В законодательство страны будут внесены важные изменения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Госсовета КНР Ли Кэцян. Уточняется, что закон одобрили на закрытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва. Премьер отметил, что власти страны организуют систему позитивных и негативных рейтинговых оценок, а черные списки будут сформированы по-новому.

Ли Кэцян выразил надежду, что другие государства действовать справедливо в случаях, когда речь идет об обоюдном добровольном сотрудничестве китайских и иностранных компаний. По его словам, в Китае скоро появится прозрачная и эффективная система учета исков, направляемых в суды из-за нарушения лицензионных прав и подобных нарушений.

Проблема защиты интеллектуальной собственности регулярно обсуждается в китайских СМИ, ей уделяется значительное внимание на встречах руководства Китая с делегациями других стран, а также на важных торгово-экономических форумах.

Этот вопрос — основной камень преткновения в переговорах Пекина и Вашингтона при устранении разногласий, которые касаются двустороннего товарооборота и экспорта высоких технологий из Соединенных Штатов.