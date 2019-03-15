Полиция Новой Зеландии попросила временно закрыть все мечети в стране

Новозеландская полиция просит все мечети в стране временно закрыться после атаки в городе Крайстчерч. Жителям страны рекомендуется воздержаться от их посещения.

Обращение опубликовано на странице полиции в Twitter. В нем сказано, что обсуждать мотивы нападавшего и причины произошедшего сейчас никто не будет.

«Мы попросили все мечети в стране закрыть свои двери и советуем людям воздержаться от их посещения», — говорится в сообщении.

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, погибли около 27 человек, десятки ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых. Одним из нападавших оказался 28-летний уроженец австралийского города Графтон по имени Брентон Таррант.

Мужчина придерживается ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой. Преступник вел онлайн-трансляцию атаки.