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9:00   15 Марта 2019
Весь мир

Пхеньян собирается прервать переговоры с США о денуклеаризации

Пхеньян собирается прервать переговоры с США о денуклеаризации

Власти Северной Кореи рассматривают возможность приостановить дальнейшие переговоры с Вашингтоном о денуклеаризации. Об этом сообщила замминистра иностранных дел республики Цой Сон Хи.

Она подчеркнула, что Пхеньян не собирается идти на уступки требованиям США, которые были обозначены на саммите в Ханое, а также вести такого рода переговоры. 

Пхеньян собирается прервать переговоры с США о денуклеаризации

Дипломат отметила, что ответственность за срыв переговоров в Ханое лежит на США, которые «были увлечены своими собственными политическими интересами и не имели искреннего желания достичь результата». По ее словам, северокорейская делегация в начале переговоров представила реальные предложения. Американская сторона хотела внести в текст готовившегося ханойского соглашения фразу: «санкции могут быть отменены с тем условием, что они будут введены вновь в случае возобновления КНДР своих ядерных разработок».

Замглавы МИД страны отметила, что госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон  «внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #политика #денуклеаризация

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