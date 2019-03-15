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 Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в мечетях Новой Зеландии

Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в мечетях Новой Зеландии
8:37   15 Марта 2019
Весь мир

Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в мечетях Новой Зеландии

Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в мечетях Новой Зеландии

По данным полиции, стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча открыл 28-летний уроженец австралийского города Графтон, который находится в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант.

Мужчина придерживается ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой. Преступник вел онлайн-трансляцию атаки.

ЧП произошло в пятницу утром в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, жертвами атаки стали 27 человек, еще десятки ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в причастности к нападению.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#теракт #чп #новая зеландия

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