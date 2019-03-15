Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в мечетях Новой Зеландии

По данным полиции, стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча открыл 28-летний уроженец австралийского города Графтон, который находится в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант.

Мужчина придерживается ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой. Преступник вел онлайн-трансляцию атаки.

Это Брентон, стрелок из Новой Зеландии. Утром он надел берцы, униформу, взял рюкзак, оружие и пошёл убивать в мечеть. pic.twitter.com/3XMj3EpUM1 — Paweł Wiśniewski (@taxfreelt) March 15, 2019

ЧП произошло в пятницу утром в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, жертвами атаки стали 27 человек, еще десятки ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в причастности к нападению.