Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в мечетях Новой Зеландии
По данным полиции, стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча открыл 28-летний уроженец австралийского города Графтон, который находится в штате Новый Южный Уэльс, по имени Брентон Таррант.
Мужчина придерживается ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой. Преступник вел онлайн-трансляцию атаки.
Это Брентон, стрелок из Новой Зеландии. Утром он надел берцы, униформу, взял рюкзак, оружие и пошёл убивать в мечеть. pic.twitter.com/3XMj3EpUM1— Paweł Wiśniewski (@taxfreelt) March 15, 2019
ЧП произошло в пятницу утром в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, жертвами атаки стали 27 человек, еще десятки ранены. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых в причастности к нападению.
В Новой Зеландии погибли не менее 27 человек, еще порядка 30 человек доставлены в больницу с ранениями. Официально данные о числе погибших пока не называются. Полиция призывает жителей города не покидать домов, все школы и государственные учреждения закрыты.— Любовь Ленская (@LenskajaLyubov) March 15, 2019