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Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь в мечетях Новой Зеландии
8:20   15 Марта 2019
Весь мир

Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в стрельбе в мечетях

Полиция Новой Зеландии задержала четырех подозреваемых в стрельбе в мечетях

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать четырех человек в связи со стрельбой в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Об это сообщил комиссар полиции Майк Буш.

В Крайстчерче минимум в двух мечетях произошла стрельба. СМИ пишут, что жертвами атаки стали 27 человек. Ранее сообщалось о десяти погибших и десятках раненых.

Комиссар отметил, что при задержании четырех подозреваемых полиция продемонстрировала «абсолютные акты храбрости».

«Мы не знаем о других людях (причастных к нападению), но предполагаем, что никто из них не находится на свободе», — заявил он.

По словам очевидцев, мужчина в шлеме, очках и армейской куртке зашел в мечеть пригорода Линвуд и открыл огонь по находившимся внутри людям. В этот момент там были около трехсот человек. Стрелок вел онлайн-трансляцию атаки.

По информации New Zealand Herald, стрелок — гражданин Австралии, придерживающийся ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#теракт #чп #новая зеландия #мечеть

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