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7:53   15 Марта 2019
Весь мир

Жертвами атаки на мечеть в Новой Зеландии стали 27 человек, сообщают СМИ

Жертвами атаки на мечеть в Новой Зеландии стали 27 человек, сообщают СМИ

Жертвами стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч стали до 27 человек, сообщает местное издание New Zealand Herald.

Ранее СМИ сообщали о девяти жертвах.

Очевидцы сообщили, что стрельбу в мечети пригорода Линвуд, где в этом момент были около трех сотен человек, открыл мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. Он также вел онлайн-трансляцию атаки.

По информации New Zealand Herald, стрелок - австралийский гражданин, придерживающийся ультраправых, расистских взглядов. Перед атакой он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия террористической атакой.

Полицейские заявили об одном задержании, однако не уточняется, о каком человеке идет речь.

Телеканал 1 News сообщил о стрельбе в еще одной мечети и больнице.

Новозеландский премьер Джасинда Ардерн назвал инцидент терактом и «одним из самых черных дней» в истории страны.

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Автор: Олег Королев
#теракт #новая зеландия

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