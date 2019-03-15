Владивостокские силовики провели обыски в «Примводоканале»

Силовые службы провели обыски в здании владивостокского «Примводоканала», сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя предприятия.

Отмечается, что оперативно-следственные мероприятия проводились в первой половине пятницы. Следователей интересовала деятельность предприятия до 2015 года. Никто задержан не был.

По словам представителя «Примводоканала», силовики не сообщали о каких-либо нарушениях. Региональное управление СКР пока не дало официального комментария.

КГУП «Приморский водоканал» обеспечивает питьевой водой потребителей Владивостока, Надежнинского района и Артема. Структура предприятия состоит из четырех водохранилищ, очистных сооружений и станции обеззараживания.

Бывший глава предприятия Алексей Осиюк был приговорен в минувшем году к 2 годам 8 месяцам колонии за похищение пяти миллионов рублей у владельца лесоперерабатывающей компании.