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7:04   15 Марта 2019
Весь мир

Пентагон выступил за право США на превентивный ядерный удар

Пентагон выступил за право США на превентивный ядерный удар

США не должны отказываться от политики превентивного ядерного удара, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Джозеф Данфорд.

Во время слушаний в сенате он заявил, что действующая политика Вашингтона, согласно которой разрешается нанесение упреждающего ядерного удара, делает для врагов США процесс принятия решений об атаке более сложным.

Также он заявил, что может представить целый ряд обстоятельств, при которых не стоило бы исключать данный вариант атаки для президента в будущем. Данфорд предложил обсудить этот вопрос на закрытом заседании.

Генерал также выразил уверенность, что существующая политика США в данном направлении правильна.

В конце января в американский конгресс были внесены два предложения по ограничению прав главы государства по нанесению ядерного удара.

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Автор: Олег Королев
#пентагон #ядерное оружие #данфорд

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