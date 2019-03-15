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 Новозеландская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

Новозеландская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети
6:41   15 Марта 2019
Весь мир

Новозеландская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

Новозеландская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

Полицейские рассказали об одном задержанном в связи со стрельбой в мечети новозеландского города Крайстчерч.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в двух мечетях и городской больнице. По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек. Число пострадавших может достигать пятидесяти. Всего в одной из мечетей находились 300 человек.

Комиссар полиции Крайстчерча Майк Буш заявил, что в городе могут находиться другие злоумышленники.

По данным газеты New Zealand Herald, стрельбу устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов. Предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный текст, в котором сообщил о своих намерениях.

Телеканал 1 News сообщил, что эксперт по вопросам безопасности Артур Бьюкенен ознакомился с «манифестом». По его мнению, составитель документа является радикальным сторонником теории превосходства белой расы.

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Автор: Олег Королев
#новая зеландия #стрельба в мечети

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