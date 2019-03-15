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6:25   15 Марта 2019
Россия

Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов ушел в отставку

Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов ушел в отставку

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Константин Межонов решил уволиться по собственному желанию, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на краевую администрацию.

Межонов занимается вопросами образования, а также реализацией научно-технических программ и культурных проектов.

Собеседник агентства сообщил, что Межонов уходил по собственному желанию. Последний его рабочий день в администрации Приморского края - 18 марта.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что увольнение вице-губернатора якобы связано со скандалом с самосудом над пятиклассником в школе Большого Камня. Данная информация официально не подтверждена.

В среду приморские следователи сообщили, что основной причиной причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало то, что сотрудники школы не помогли в разрешении конфликтной ситуации.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #врио вице-губернатора

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